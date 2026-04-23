2026年4月21日、東京都千代田区の東京国際フォーラムで開かれた「世界獣医師会大会」に出席された天皇皇后両陛下と長女・愛子さま。【写真】愛子さまのホワイトコーデ全身姿を見る。ほか、園遊会の淡いラベンダーコーデなども。開会式で天皇陛下は英語でスピーチを行い、「動物たちの健康を守り、命を救う獣医師の仕事に深く感銘を受けています」とお言葉を述べられた。愛子さまは、学習院初等科の頃に、飼われている犬と猫