消費者の約94％が節約を意識2025年5月、日本生協連（COOP）が組合員に行った「節約と値上げ」の意識調査によると、前年に続き、全体の約94％が日頃から節約を意識していると回答。その理由として、「モノやサービスが値上がりしているから（62.3%）」「将来の生活に備えて貯蓄するため（52.6％）」が挙がった。また、直近3ヶ月に行った節約項目では、「ふだんの食事（食料品・菓子・飲料・テイクアウトなど）」が63.7％で1位。世の