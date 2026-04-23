ホルムズ海峡の情勢不安により、石油危機、さらには物資不足や物価高騰への影響も懸念されている。その中で「値上げ」が心配されているのが、ナフサを原料とするプラスチック資源だ。たとえばお惣菜の容器に使うプラスチックケースも、原材料の高騰とともに値上げが報じられている。いまわれわれができることのひとつが、そんなプラスチックをごみにせず、資源として再利用することだ。「プラスチックごみ」と呼ばれることもあるが