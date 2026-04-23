流線形の「エアロハッチ」形状ヒョンデは、新型電動ハッチバック『アイオニック3（Ioniq 3）』を公開した。欧州では年内に発売予定で、英国向けの価格は約2万5000ポンド（約540万円）からになると見込まれる。【画像】スポーティなコンパクト電動ハッチバック、欧州上陸【新型ヒョンデ・アイオニック3を詳しく見る】全12枚ルノー5 Eテックのような小型EVや、フォルクスワーゲンID.3などに対抗する位置づけだ。空力効率の最大化を