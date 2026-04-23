女優の仲里依紗が２０日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の中尾明慶との、記念日ショットを公開した。「１３回目の結婚記念日」と報告した仲。富士山をのぞむホテルのベランダでくつろぐ様子や、中尾と笑顔で顔を寄せ合う仲良しショットを披露した。この投稿にファンからは「可愛いが過ぎるよ」「旦那さんといるとお顔が乙女になりますね」「中尾くんと居る時に里依紗ちゃんより可愛い」などの反応が寄せられた。