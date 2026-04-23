元筋肉アイドル、元プロレスラーでタレントの才木玲佳が２１日、自身のインスタグラムを更新。第１子の出産を報告した。「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。」と始め、赤ちゃんの小さな手の写真をアップした才木。「無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年４月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました。」と明かし