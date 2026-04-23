百獣の王こと武井壮が、プロゴルファーを目指していろいろな経験を積むのがこの企画。今月は堀奈津佳をゲストに迎えて、プロ入りから15年目を終える現在までを振り返る話をメインに対談。武井も人気姉妹プロの姉・奈津佳の復活を待ち望んでいる。 姉の復活にも大いに期待！武井壮vs堀奈津佳ハーフ対決＆トーク ツアーの最終日、最終ホールでこのガッツポーズがまた見たい！