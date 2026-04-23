イランの軍事能力をめぐり、弾道ミサイルのおよそ半数が無傷で残るなど、アメリカ政府の発表よりも多くの能力が維持されていると報じられました。CBSテレビは22日、複数のアメリカ政府関係者の話として、今月7日のイランとの停戦開始時点で、イランの弾道ミサイルや発射システムのおよそ半数が無傷の状態で残されているなど、アメリカ政府の発表内容よりも多くの軍事能力が維持されていると報じました。トランプ大統領らが「事実上