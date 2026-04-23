国連のグテーレス事務総長が今年12月末で任期を終えるのを受け、後任選びが本格的に始まりました。記者（21日）「国連の次期事務総長候補者たちがこれから初めて所信表明を行います」ラファエル・グロッシ氏「私が考える組織とは現場に足を運び、あらゆる局面で断固とした姿勢で行動するものです」次期事務総長の候補者は2日間に分けて公開討論を行い、所信表明を行った後、日本をはじめとする加盟国からの質問に答えました。候補