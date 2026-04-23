プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が21日、自身のインスタグラムを更新。母が作ってくれたという手作り弁当を公開し、育児に奮闘する日常を改めて伝えるとともに、感謝の思いをつづった。【写真】「めちゃくちゃお上手」“強力助っ人”母手作りの弁当を披露した平愛梨平は「強力助っ人」と書き出し、母が3日連続で弁当作りを手伝ってくれたことを報告。彩り豊かな手作り弁当の写真を