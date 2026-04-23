俳優の早瀬憩（１８）が、映画「私はあなたを知らない、」（中野量太監督、今夏公開予定）で初ヒロイン役に決まったことが２２日、分かった。今作で早瀬は、母を殺して服役中の坂口健太郎（３４）が演じる主人公に会いに行くという難役に挑戦。２４年には新垣結衣（３７）とＷ主演した映画「違国日記」での演技が高く評価され、第６７回ブルーリボン賞新人賞にも輝いた大注目の１８歳が、新たに挑んだ作品との日々を振り返った。