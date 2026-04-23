通常、マンションの大規模修繕工事は「12年周期」が推奨されているそうです。しかし、一級建築士の建山晃氏は「まともに造られた建物であれば新築後12年で大きな問題が起こるとは考えにくい」と言います。では、自宅マンションの寿命を延ばすためにはどのような工夫が必要なのか、建山氏の著書『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法』（彩図社）から見ていきましょう。大規模修繕工事の理想的な計画工事の基本的な