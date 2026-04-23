「上の娘が、夜中の授乳がツライと言っていたので、夜間のトイレが近い私とお互い起きるたびに『授乳』と『トイレ』の一言だけのLINEを送りあい、励ましあっています」【写真】娘さんが、“裏切られた”と感じたのは？52歳の母bon（bon274.bon、以下 bon）さんが、27歳の娘さんとのやり取りをThreadsに投稿。 なんとも微笑ましいエピソードですが、とある日は様子が違ったよう。bonさんの1度目のトイレと娘さんの授乳のタイミング