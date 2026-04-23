今年もすでに秋田県や福島県を中心に各地で「クマ」の目撃情報が寄せられている。【写真】話題になった投稿そんな中、「山に熊がいるのは当たり前。いちいち自治体や警察に連絡しないで！通報するなら山に入るな」という投稿がX（旧Twitter）で話題になった。多くの反響の中には、「実際どのレベルから連絡すべきなんだ？秋田県の山奥や集落なら、そりゃ秋田だしな…で終わるよなあ」といった声も見受けられた。果たして、「熊がい