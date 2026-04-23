長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、4月24日（金）から、『エヴァンゲリオン』とのコラボイベント「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の一環として、夜のエンターテインメントショー「シャワー・オブ・ライツ : HARMONICS WITH EVANGELION」を開催する。これを記念して、4月22日（水）に、歌手の高橋洋子が登場するスペシャルナイトショーが行われた。雨が降る中での開催となったが、会場には約500人のゲストが集結。高橋の生歌