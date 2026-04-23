クマ被害が相次いでいる。盛岡市の南に位置する岩手県紫波町の山林で21日、行方不明者を捜索していた警察官がクマに襲われ重傷を負う事案が発生した。また宮城県では、普段はこの時期、冬眠明けでやせ細っているはずのクマが体重125キロの巨体で市街地に出没し駆除されている。東北地方では4月に入りクマの出没が相次いでおり、宮城県内では運用開始以来初となる4月の「クマ出没警報」が発令されるなど、異例の事態となっている。