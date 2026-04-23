【ワシントン＝栗山紘尚】米ＣＮＮによると、米南部バージニア州で２１日、連邦下院選の区割り変更を問う住民投票が行われ、賛成多数で承認された。１１月の中間選挙では、民主党が優勢な州内選挙区が最大四つ増える公算が大きく、民主党が目指す下院の多数派奪還に向けて追い風となった。同州は現在、１１の連邦下院選挙区があり、議席数は民主党６、共和党５で拮抗（きっこう）する。米メディアによると新たな区割りで共和党