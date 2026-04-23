【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで22日、リーズの田中碧はアウェーのボーンマス戦で後半44分までプレーした。試合は2―2で引き分けた。マンチェスター・シティーに0―1で敗れたバーンリーの1年での2部リーグ降格が決まった。