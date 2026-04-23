イランの革命防衛隊は22日、ホルムズ海峡の秩序と安全を乱したとして、船舶2隻を拿捕したと発表しました。AP通信によりますと、イランの革命防衛隊は22日、ホルムズ海峡で貨物船など3隻を攻撃し、そのうち2隻を拿捕しました。革命防衛隊は声明で、拿捕した2隻は許可なく海峡を出ようとし、度重なる違反行為を行ったとしていて、そのうち1隻は、イスラエルと関係がある船舶だとしています。イランのガリバフ国会議長は、「停戦の重