日本スケート連盟は22日、令和8年度強化指定選手を発表。フィギュアスケートでは、今年2月のミラノ・コルティナ五輪で活躍した選手などが特別強化選手に選ばれました。男子シングルでは、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿選手や同じく代表に選ばれた三浦佳生選手が特別強化選手に選出。さらに、今年3月の世界ジュニアフィギュアスケート選手権で2連覇を達成した中田璃士選手や同じく3位の西野太翔選手、1月の四大陸選手権で