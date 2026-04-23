事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が、23日までに自身のXを更新。3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEが18日に開催した東京・MUFGスタジアム（国立競技場）の公演で、スタジアム運営会社が招待した契約企業関係者や招待客がスイートルーム内で騒ぎ、公演を妨げたことをめぐり「好きでもないアーティストのライブに承認欲求強めだったり我が物顔でゲスト入場するの辞めてほしい」と