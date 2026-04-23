俳優の榮倉奈々さん（38）が2026年4月16日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つストライプシャツコーデを披露した。ブランドアイテムに囲まれて榮倉さんは、白いミニ丈ワンピとストライプシャツを合わせたコーデや足組みショット、バッグを手にした姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いミニ丈ワンピとストライプシャツを着用。足元にはキャメル色のサンダルを合わせ、足を組んで座っていた。2枚目で