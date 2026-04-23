数あるゴルフ漫画の中でも、アマチュアゴルファーの心理をここまでリアルかつコミカルに描いた作品は他にないかもしれません。いけうち誠一氏による『ゴルフは気持ち』は、スイング理論や劇的な対決ではなく、「ゴルファーの心の中」に焦点を当てた名作です。 上手い人と同組になると、自分のゴルフを見失う？ ゴルフで、自分よりずっと上手いシングルプレイヤーなどと同じ組になると、どうしても緊張して