バックスイングと切り返しが共存するとナイスショットが打てる理由 バックスイングと切り返しは共存する ゴルフスイングにおいて、切り返しは非常に重要な動作だと考えているのですが、私の定義する切り返しとは「バックスイングと共存する瞬間」です。 たとえばボーリングでは、ボールを持っている手を後ろに引く動作を行いながら、足は前方に踏み出していきます。このとき「バックスイングと切り返しが共存