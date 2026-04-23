巨大な船でも狭い港に入ることができるのはなぜ？ 欠かせないサポート役の存在 巨大な船が、わずかなスペースしかない港へ滑り込む光景は圧巻です。波や風の影響を受けやすい状況でも、数m単位で位置を合わせながら船体を岸壁へと寄せていきます。こうした繊細な操船を支えているのが、船体を横向きに動かすための装置と技術です。 なかでも、サイドスラスターは代表例でしょう。構造自体はスクリュӦ