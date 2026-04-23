福岡市・天神の再開発事業「天神ビッグバン」で開業したビルに、この春から大手IT企業が入居しました。今、天神エリアはオフィスビルの入居率が上がり、活況となっています。 ■河津憲二朗フィールドキャスター「4月1日から入居したGMO天神オフィスが、きょうメディアに公開されました。皆さん、仕事をされていますね。広く開放的なスペースです。」IT大手、GMOインターネットグループの天神オ