シンガポール外相ホルムズ海峡での混乱は米中戦争に向けた「予行演習」に過ぎない シンガポールの外相は、現在ホルムズ海峡で起きている騒動は将来、太平洋で起こる戦争に向けた「予行演習」に過ぎないと語った。これは中国と米国を指す。 将来、米中間の緊張が高まり紛争に発展した場合、シンガポールは米中両方と外交関係を維持しつつ、自国の国益を最優先するという困難な立場に置かれる可能性がある