22日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）では、お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルの監禁シリーズが行われ、そこに登場したお笑い芸人に反響が寄せられた。【写真】チャイナ服姿の東大院生卒のピン芸人ターゲットを山奥へと誘き出し…声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝達、クイズに正解してもらって、ナダルは脱出にたどりつくことができるのか、という企画。そこで