ベルリン郊外での軍の訓練で話すドイツのピストリウス国防相＝3月（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツ政府は、ウクライナ侵攻を続けるロシアの脅威が増していることを受けた防衛戦略をまとめた。国防省が22日、文書の一部を公表した。トランプ米政権が欧州の安全保障への関与に消極的な姿勢を示す中、ドイツは「欧州最強の通常戦力」を保有する軍を目指すとの目標を改めて明記した。文書は米政権が西半球やインド太平洋