■擬声語では表現しきれない生の声の力 参考：伊藤健太郎の美足カットに要注目！写真集『JUNCTION』をこまやかに慈しむ 「ギヤァァァ」であるとか、「ズキュゥゥゥン」といった、力強い音の響きは漫画作品によくある表現だが、こうした文字の擬声語では表現しきれない生の声の力がやっぱりある。だからこそ、実写化作品があるといっても過言ではないだろう。 磯谷友紀による原作漫画を実写化した、2023年のドラマ『ながたん