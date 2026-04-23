晩夏公開予定の坂口健太郎主演映画『私はあなたを知らない、』のヒロイン役を早瀬憩が務めることが決定した。 参考：坂口健太郎と中野量太監督が初タッグ日仏共同製作『私はあなたを知らない、』晩夏公開へ 『湯を沸かすほどの熱い愛』や『浅田家！』で知られる中野量太監督が10年ぶりの完全オリジナル脚本で描く本作は、人を愛するということ、そして人を赦すということをテーマにしたヒューマンサスペンス。