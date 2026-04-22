「シミ・肝斑・ニキビ跡などの肌の悩みを全て解決して、綺麗になりたい」と考えている人は、多いのではないでしょうか。美容皮膚科での治療は、シミなど肌トラブルごとに最適な治療をおこなうのが一般的ですが、全てを綺麗にするにはどのようにするのが最短ルートなのか気になるところです。今回は、シミ・肝斑・ほくろ・ニキビ跡を一度に全て綺麗にできるかについて、「はなふさ皮膚科静岡院」の青山先生に解説していただき