開催：2026.4.23 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 7 - 3 [ブルージェイズ] MLBの試合が23日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとブルージェイズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するブルージェイズの先発投手はエリック・ラウアーで試合は開始した。 3回裏、3番 ジョ・アデル 6球目を打ってライトへの犠牲フライでエンゼルス得点 LAA 1-0 TOR