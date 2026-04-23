老後のお金について考えるとき、多くの人が「いくら貯めれば安心なのか」と不安を感じるはず。しかし、老後の家計づくりは貯蓄額だけで決まるのではない。収入や資産の組み合わせが重要なのだ。税理士として富裕層や創業家ファミリーの資産管理に携わってきた森田貴子氏が、人生100年時代を見据えた老後資金の考え方について解説する。※本稿は、税理士の森田貴子『世帯年収1000万円超の人が知っておきたいお金のルール 資産増、年