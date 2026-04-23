Miniductは4月28日12時から、世界で親しまれているチョコレート「Hershey's」との公式コラボレーション製品「Hershey's a magnetic card wallet」のクラウドファンディングプロジェクトを「Makuake」で開始する。●板チョコ型のカードケース スタンドにもなってコンテンツ視聴にも便利新製品は板チョコレートそのままのビジュアルのスマートフォン用カードケース。厚み9.8mmで最大5枚のカードを収納可能で、MagSafeでスマホ