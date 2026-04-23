元レースクイーンで女優の花村すいひ（22）が5月6日に放送されるフジテレビドラマ「LOVEDONE」（水曜後10・00）の第4話に登場する。ゴールデン・プライム帯ドラマへの出演は初めて。今作は「死因不明」という闇に真正面から切り込み、遺された痕跡を手がかりに隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。主人公の変わり者の法医学者（ディーン・フジオカ）も所属する、新たに結成された法医学専門チーム「MEJ（