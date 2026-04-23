「北島ファミリー」という呼び方が定着したのは、自分が売れた後、1980年代後半からでしょう。北島のオヤジは老舗の「新栄プロダクション」から独立して72年に「北島音楽事務所」を設立。その3年後に自分が付き人兼前歌歌手として入りました。同じ頃に北海道つながりで大橋純子が加わり、人の縁でもんたよしのりも所属。次第に大所帯になっていきました。2人が売れたのは「北島音楽事務所」時代ですが、やはり音楽の方向性が違う