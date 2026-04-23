ブルージェイズは22日（日本時間23日）、敵地でエンゼルスと対戦し、3−7で敗れた。岡本和真内野手（29）は「7番・三塁」でフル出場し、3打数1安打1四球だった。第1打席は2回1死で迎え、エンゼルス先発の右腕・ソリアーノと対戦。2ボール2ストライクから、最後は低めの変化球をカットしようとするもバットにかすらず空振り三振。4回2死一塁で迎えた第2打席は三ゴロ。0−3で迎えた7回1死無走者の第3打席は四球で出塁し、一時