6日に開催されたフジテレビ番組審議会の議事概要が公表され、ドキュメンタリードラマ『3.11〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』(3月13日放送)で使用された津波の映像をめぐって、委員から賛否の声が上がった。フジテレビ本社＝東京・台場ある委員からは「津波の映像を全く流さないという選択肢もあったのではないか」との意見が出された。原発事故が津波によって引き起こされたことは広く知られており、「やはりあの