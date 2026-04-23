賞レース準優勝で注目を集めた2組が、“油断しちゃう居酒屋”で本音全開。売れて変わった財布事情から、下積み時代のリアルな生活まで赤裸々トークが飛び出した。21日放送のテレビ東京のバラエティ番組『あちこちオードリー』(毎週火曜24:30〜)に、『M-1グランプリ2025』準優勝のドンデコルテと、『キングオブコント2023』準優勝のカゲヤマが出演。ブレイク後の収入事情やコンビ結成秘話、さらにドンデコルテ・渡辺銀次がカゲヤマ