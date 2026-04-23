DeNA・京田陽太がチームを救う超ファインプレーを披露した。6−6で同点で迎えた8回の守備。二死満塁の絶体絶命の場面で、打球は遊撃後方へふらりと上がった。ヒットになれば勝ち越しを許すという当たりだったが、京田は一直線に背走。タイミングよくジャンプすると、腕を目いっぱいに伸ばして見事にキャッチした。球場は大きな歓声に包まれ、試合の流れを引き寄せるプレーとなった。22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュ