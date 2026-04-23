J:COMは4月22日、阪神甲子園球場で5月2日に開催される「阪神タイガース 対 読売ジャイアンツ」戦に協賛し、「J:COM光 デー」を実施すると発表した。試合前の始球式には、フィギュアスケーターの坂本花織さんが登場する。フィギュアスケーター・坂本花織さん坂本さんは、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで銀メダルを獲得。2026年3月の世界選手権では日本人最多となる4度目の優勝を果たし、2025-2026シーズン限りで引退し