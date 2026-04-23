◆ 大山の次を打つ6番打者をどうするか阪神の5番を務める大山悠輔が好調を維持している。22日のDeNA戦では、2本塁打5打点をマークするなど活躍。ここまで出塁率はリーグトップの「.446」を記録し、打線の柱として支えている。22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、番組MCの高木豊氏が阪神打線の課題について言及。「5番が当たってくるとその次の6番が心配になる」と指摘した。これに対し、齊藤明雄氏は「開幕