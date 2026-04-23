タレントの松本明子が、20日に放送されたニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』(毎週月〜金曜11:30〜13:00)に出演し、「左足関節脱臼骨折」からの復帰を果たした。松本明子○「ボルト12本、金属プレート」を脚の中に埋め込む緊急手術今月3日、自身のインスタグラムで骨折および休養を報告していた松本。番組冒頭、「すみませ〜ん！来ちゃいました、戻ってまいりました」と明るく切り出し、「指先と声はばっちりでございま