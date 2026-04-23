神戸どうぶつ王国（神戸市中央区）は、ケープペンギンの展示場を刷新し、「ペンギンコースト」として、4月24日にリニューアルオープンする。リニューアルされたペンギンの展示場「ペンギンコースト」（写真提供：神戸どうぶつ王国）新たな展示場では、約50羽のケープペンギンを飼育。展示エリアは2つに分けられ、それぞれ独立した群れの中で生活することで、より活発で社会性に富んだ行動を間近に観察できるという。景観は、