友人Aの話です。スーパーでの買い物中、子どもとの小さなやり取りに、赤面してしまう出来事がありました。こっそり楽しんでいた『ある習慣』が、思いがけない形で知られてしまったのです。 お菓子一つ 「お菓子は一つだけね」Aは、スーパーで子どもと買い物をするとき、いつもそう声をかけていました。買い物かごに入れるお菓子は一つまで。いつの間にか、家の中でそう決まっていました。 そ