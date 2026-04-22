インドのバイクメーカー・ロイヤルエンフィールド。近年、日本国内でもそのシェアを拡大しており、ネットワーク網は2026年4月の時点で全国51店舗(サービスポイント含む)。2025年度の国内登録台数は2000台を突破するという今一番勢いある外車メーカーへと成長している。そんなロイヤルエンフィールドが2026年のモーターサイクルショー会場にて125周年を記念する