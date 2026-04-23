ドラマや舞台で活躍する岡山県出身の女優・桜井日奈子(29)が、24日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に初出演する。 【写真】「岡山の奇跡」と称された、デビュー間もない桜井日奈子初々しい可愛さ♡ 黒柳とは3年前の朗読劇が初共演で、公演当時の思い出や食事会でのエピソードなども明かした。2014年に「おかやま美少女美人コンテスト」で美少女グランプリを高校2年生で獲