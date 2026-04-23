ことしのゴールデンウイークは、最大12連休となります。皆さんはどのような計画を立てているのでしょうか。 ■八木奈月アナウンサー「きょうオープンしたこちらの公園では、ゴールデンウイークを前に、子どもたちが元気よく遊んでいます。」ゴールデンウイークを前に22日、福岡市博多区の東平尾公園にグランドオープンした大谷広場です。 地元の園児たちが保護者と