今日23日は、沖縄や九州から東海にかけては雨が降り、太平洋側では雷を伴って非常に激しい雨の降る所もあるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、突風に注意、警戒が必要です。関東や北陸は昼頃から雨が降り出すでしょう。山火事が発生した岩手県を含め東北北部は空気の乾燥した状態が続きそうです。今日23日西日本・東日本は雨や雷雨大雨の恐れ東北北部は空気が乾燥今日23日は、低気圧が西日本から東日本